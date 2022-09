Strohländle in Leonberg Top-Sommer beschert Besucher-Rekord

„Die Lesungen an den Montagen mit Bestsellerautoren werden gut angenommen und haben sich toll etabliert.“ Nicht wegzudenken sei der Lokalcharakter des Strohländles – daher seien Leichtle auch die Dienstage mit Darbietungen von Musikvereinen oder Chören aus Leonberg oder der Region auch so wichtig. Weg vom rein Schwäbischen ist er bei den Kabarett-Abenden gegangen. „Und das wird super angenommen.“

Das Kulinarische darf nicht fehlen Die Besucher des Strohländles können sich traditionell in einem Haupt-Gastronomiebereich sowie bei zwei weiteren Ständen mit Süßem versorgen. „Mein Partner Steffen Lenzner, der für die Gastronomie verantwortlich ist, liefert bei einer begrenzten Küchenkapazität eine logistische Meisterleistung ab, zumal immer alles frisch gekocht wird“, sagt Johannes Leichtle.

Kleine Wartezeiten während der Stoßzeiten blieben da nicht aus. Und am zweiten Freitagabend bei der Soulband Second Sun seien doppelt so viele Besucher gekommen wie erwartet. „Da wurden wir etwas überrannt, denn mit so vielen Menschen haben wir an diesem Abend nicht gerechnet. Vermutlich hat an dem Abend für die Leute alles gepasst und es gab auch keine Konkurrenzveranstaltungen.“

Bei freiem Eintritt zu allen Veranstaltungen sei die Gastronomie eine wichtige Einnahmequelle. „Ohne die und ohne unsere zahlreichen Sponsoren könnten wir das Strohländle nicht stemmen“, sagt Leichtle. Auch die Stadt habe das Strohländle in diesem Jahr mit einem finanziellen Beitrag unterstützt, an den Samstagen die Parkhäuser zur kostenfreien Nutzung überlassen und einen Shuttle-Bus von der Stadt auf den Engelberg zur Verfügung gestellt. „Für uns steht unterm Strich natürlich auch ein kleiner Gewinn, doch der steht in keinem Verhältnis zu der Arbeit, die man in dieses Event steckt.

Wird es ein Strohländle 2023 geben? Wie heißt es im Sport so schön: „Wir denken von Spiel zu Spiel.“ Das ist auch das Motto von Johannes Leichtle, der abwarten muss, wie sich im Herbst und im Winter die (pandemische) Gesamtsituation entwickelt. „Ich gehe aber davon aus, dass wir nächstes Jahr wieder am Start sind, denn ich bin Alt-Leonberger und mache das Strohländle aus Überzeugung und aus Freude.“ Und: Kaum ist die aktuelle Veranstaltung vorbei, hat er längst Ideen für das kommende Jahr im Kopf.