Strohländle in Leonberg Am Samstag gibt’s Coldplay auf die Ohren

Leonberg - Vieles ist anders beim Strohländle dieses Jahr: Neue Öffnungszeiten, 3G-Regel, Ausweiskontrolle, Maskenpflicht außer am Platz und nicht zuletzt das Eintrittsgeld, das für die Strohländle-Besucher ungewohnt ist. Um die Mehrkosten wegen höherer Auflagen und niedrigerer Obergrenzen bei den Besucherzahlen aufzufangen, kostet der Besuch des Festes in diesem Jahr von Sonntag bis Donnerstag fünf Euro – ein Verzehrgutschein in gleicher Höhe ist inbegriffen – und am Freitag und Samstag zehn Euro. Um der regionalen Kulturbranche eine Bühne zu geben, kommen dafür alle Künstler aus Baden-Württemberg, zwölf davon haben sogar einen direkten Bezug zu Leonberg.