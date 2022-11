Strohländle-Besucher spenden fürs Hospiz Pfandchips ermöglichen besondere Wünsche

Verschiedene Spendenaktionen

Die Spenden beim Strohländle kommen durch unterschiedliche Aktionen zusammen. So warfen beispielsweise die Besucher so viele Pfandchips wie nie zuvor in die zugehörige Box. Diese Pfandsammelaktion – bei der die BW-Bank für jede gespendete Pfandmarke etwas drauflegt – ist der Verbindungspunkt der Strohländle-Macher zu Hanna Wundel. Die Finanzberaterin bei der BW-Bank kümmert sich seit fünf Jahren für ihren Arbeitgeber um die Aktion, ist ins Thema „reingeschlittert“ – und steckt nun bis über beide Ohren drin: „Ich war mehrfach im Hospiz und habe gesehen, wie gut das Geld dort aufgehoben ist. Die Arbeit, die dort geleistet wird, ist beeindruckend und so wichtig.“

Zudem gab es beim Strohländle Spendeneinnahmen bei einem Bingo-Abend, und die Firma Engel & Völkers veranstaltete gemeinsam mit Optik Schäfer aus Leonberg dieses Jahr einen Charity-Abend. Unterm Strich kam eine Spendensumme in Höhe von insgesamt 12 000 Euro zusammen.