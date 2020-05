Strohgäu Verstärkung für die Hüter der Ordnung

Durch die Corona-Krise kamen weitere Tätigkeiten hinzu. So überwacht der Vollzugsdienst, ob die Menschen die Hygiene- und Abstandsregeln einhalten, betreuen Personen in Quarantäne telefonisch, ermitteln Kontaktpersonen. In der Stadt sind 20 Personen in Quarantäne, eine von ihnen wurde draußen erwischt. Zudem gab es sieben Ordnungswidrigkeiten wegen des Verstoßes gegen das Kontaktverbot. Von den 46 bestätigten Infizierten sind 37 genesen und drei gestorben. Laut dem Bürgermeister Joachim Wolf (parteilos) ist die Zahl der Infizierten seit gut zehn Tagen unverändert.