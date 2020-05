Strohgäu Landwirte warten auf „schönen Landregen“

„Wir bräuchten einen schönen Landregen“, sagt Karl Schmid, Landwirt aus Korntal-Münchingen. „Es hat zwar etwas geregnet, aber für uns im Strohgäu war das zu wenig.“ Was die Situation verschärft habe: Zur Trockenheit seien in diesem Jahr kalte Nächte hinzugekommen. „Wie jeder weiß, drückt Frost das Wasser nach oben. So verdunstet es noch schneller.“ Während das Wintergetreide – also auf Schmids Äckern Weizen und Gerste – sehr gut dastehe und mit ein paar Regentagen im Mai gute Erträge brächte, sieht es mit den Sommergetreiden, dem Mais und dem Grünland sehr schlecht aus.