Strohgäu Kinder- und Seniorenwünsche erfüllen

Jedes Kind soll ein Geschenk an Weihnachten erhalten, auch wenn es Mutter, Vater, Eltern finanziell nicht möglich ist. Stattdessen erfüllen Bürger der Stadt die anonym an einem im Rathaus oder Bibliothek aufgestellten Baum aufgehängten Wünsche. Mehr als zehn Mal hat die Aktion bereits in Ditzingen stattgefunden. In diesem Jahr wartet die 2012 vom Ditzinger Roland Harsch initiierte Aktion mit einer Neuerung auf. Nicht nur Kinder im Alter bis 18 Jahre konnten sich beteiligen, auch ältere Bürgerinnen und Bürger, die mindestens 75 Jahre alt sind, durften in diesem Jahr ihre Wünsche abgeben. Voraussetzung war auch in diesem Fall eine finanzielle Bedürftigkeit, also etwa der Bezug von Arbeitslosengeld 2, Wohngeld, Kinderzuschlag, Grundsicherung, Asylbewerberleistungen. Außerdem müssen die Personen im Stadtgebiet wohnen, also in Ditzingen, Heimerdingen, Hirschlanden oder Schöckingen.