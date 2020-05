Streit um Müllentsorgung CDU: Wertstoffhöfe müssen länger öffnen

Leonberg - Nicht nur an diesem Wochenende war rings um den alten Güterbahnhof in Leonberg Stau-Chaos angesagt – zumindest dann, wenn man auf den Wertstoffhof wollte. Deshalb wohl dem. der in diesen Tagen am Wertstoffhof nur vorbeikommt, nicht aber dort etwas loswerden möchte. War bisher vor allem Samstag der Stautag, so reichen die Autoschlangen in den Corona-Wochen selbst an normalen Werktagen bis zum benachbarten Brauhaus Sacher. In den anderen Wertstoffhöfen des Landkreises sieht es nicht viel besser aus- Ähnlich schlimm wie in Leonberg ist auch die Lage in Böblingen und Sindelfingen.