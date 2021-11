Streit in Renningen Frau wirft Flasche nach Gastwirtin

Renningen - Eine 59 Jahre alte Frau hat sich am Sonntagabend mit der Wirtin eines Lokals in der Magstadter Straße in Renningen angelegt, weil man ihr keinen Alkohol mehr ausschenken wollte. Wie die Polizei berichtet, geriet die alkoholisierte Frau gegen 20.50 Uhr mit der Wirtin in Streit und schüttete ihr heißes Kerzenwachs über die Hose. Sie warf zudem eine Flasche nach der Wirtin, verfehlte diese allerdings. Mit Unterstützung mehrerer Gäste wurde die 59-Jährige schließlich vor die Tür gebracht. Als die Polizei eintraf, hatte sich die Frau bereits auf den Heimweg gemacht. Sie wird nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung angezeigt.