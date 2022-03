Streit in Münchingen eskaliert 19-Jähriger greift mit einem Messer an

Streit entspinnt sich im Bus

Der 19-Jährige und sein 18-jähriger Kontrahent, der in Begleitung seines 16 Jahre alten Bruders war, stritten und beleidigten sich. Wohl um die Sache zu klären, stiegen alle drei Personen in Münchingen in der Kornwestheimer Straße an der Haltestelle „Müllerheim“ aus dem Bus aus. Auf dem Weg zur Unterführung der Bundesstraße 10 setzten die beiden Männer ihren Streit fort. Plötzlich soll der 19-Jährige ein Messer aus seiner Bauchtasche gezogen und in Richtung des 18-Jährigen gestochen haben. Um sich zur Wehr zu setzen, trat dieser den 19-Jährigen, der von ihm abließ und die Flucht ergriff.