Freiheitsberaubung, Körperverletzung, Beleidigung: Nach einem Streit in einem Linienbus, der ausgeartet ist, wiegen die Vorwürfe schwer. In Hirschlanden gerieten am Dienstagnachmittag ein 52-jähriger Busfahrer und ein Fahrgast aneinander. Dem Fahrer wird vorgeworfen, seine Fahrgäste kurzzeitig im Bus eingeschlossen zu haben.