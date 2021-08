Streik bei der Bahn Ersatzfahrplan für S6 hat funktioniert

Die meisten wissen, wo sie hin müssen, von panischen Fahrgästen und hektischem Berufsverkehr: keine Spur. Die Abfahrtszeit der S6 in Richtung Weil der Stadt, laut VVS-App um 8.47 Uhr, wird zuverlässig eingehalten. Und auch in Leonberg rollt die S-Bahn wie im Ersatzfahrplan vorgesehen ein.

Stammstreckensperrung bleibt noch

Ganz zurück in den normalen Betrieb geht es am frühen Freitagmorgen noch nicht. Dann haben zwar die Lokführer das Ende ihres Streiks angekündigt. Fahrgäste im Großraum Stuttgart müssen aktuell aber auch die Stammstreckensperrung der S-Bahn umgehen.

Auf die unübersichtliche Verkehrssituation während des Streiks habe diese wenig Auswirkungen gehabt, so der DB-Sprecher. „Wir stellen fest, dass viele Fahrgäste für ihre Situation alternative Fahrtwege finden“, heißt es weiter.

Das geht relativ einfach, etwa über die App der Deutschen Bahn oder der VVS. Menschen, die sonst regelmäßig die S-Bahn-Verbindung der Linie S6 zwischen Weil der Stadt und Stuttgart Schwabstraße nutzen, könnten etwa auf die Buslinie X60 ausweichen.

Wer doch die S-Bahn nutzen will – diese fährt während der Stammstreckensperrung nur noch alle 30 Minuten – könne beispielsweise in Stuttgart-Feuerbach umsteigen und dort mit der Stadtbahn weiter in Richtung Innenstadt fahren. „In Feuerbach sind auch die Fußwege kürzer“, sagt die DB. Am Hauptbahnhof hält die S6 zwar nach wie vor, allerdings im Kopfbahnhof oben. Wer dort umsteigt, muss bis zum U-Bahn-Gleis erst einige Meter zurücklegen.