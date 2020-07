Straßenverkehr Lärm bleibt in Renningen Dauerthema

Im Jahr 2014 war der letzte Lärmaktionsplan für Renningen beschlossen worden. Er beschrieb Lärmschwerpunkte und mögliche Abhilfe. Inzwischen wurde an vielen Stellschrauben gedreht. So wurde beispielsweise an einem besonders neuralgischen Punkt an der B 295 Richtung Weil der Stadt auf Höhe des Wohngebiets Kindelberg die Höchstgeschwindigkeit auf 70 Kilometer pro Stunde reduziert und ein Blitzer eingebaut sowie ein lärmarmer Belag aufgebracht, der den Geräuschpegel um vier Dezibel reduziert. Hier sind nun tagsüber alle Gebäude im zulässigen Lärmbereich unter 65 Dezibel (dBA), nachts müssen die Bewohner einiger weniger Gebäude maximale Lärmpegel von 55 bis 60 dBA ertragen. Ebenfalls an der Bundesstraße 295 in Richtung Leonberg wurde das Tempo vom Längenbühl herkommend auf 70 Kilometer pro Stunde reduziert, bergauf aber wurde Tempo 100 beibehalten. Eine Lärmschutzwand und einen lärmarmen Belag gibt es dort aber noch nicht. Daran solle man als langfristige Ziele festhalten, schlug Wilhelm vor.