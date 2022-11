Das Polizeirevier Ditzingen ermittelt gegen einen oder mehrere Täter, die vermutlich im Laufe des Donnerstags in der Zeissstraße in Ditzingen einen Kanaldeckel aushoben und diesen dann auf der Straße ablegten. Ein Zeuge entdeckte die Gefahrenstelle und versuchte zunächst, den Deckel selbst wieder einzusetzen. Als das misslang, alarmierte er die Polizei. Die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0 71 56 / 4 35 20 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.