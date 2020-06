Seit Anfang März hatte das Regierungspräsidium Stuttgart die Fahrbahndecke der L 1177 zwischen Weissach und Heimerdingen erneuert. In der ersten Bauphase wurde von Heimerdingen aus kommend im Bereich der Spitzkehre im Wald bis zum Abzweig der K 1688 die Fahrbahndecke erneuert. Zusätzlich wurden als Vorarbeit zur geplanten Ortsumfahrung Heimerdingen Entwässerungsleitungen verlegt. In der zweiten Bauphase ab Ende März wurden weitere Ausbesserungsarbeiten am Asphalt und am Bankett zwischen dem Bauende und dem Ortseingang von Weissach sowie beim Bahnübergang der Strohgäubahn vorgenommen. Zudem hatten die Bauarbeiter die Strecke in gefährdeten Bereichen vor Hangrutschungen gesichert. Seit 21. April sind die Arbeiten fertig. Eine halbe Million Euro hat das Regierungspräsidium investiert.