Straßenbau in Renningen Ein neues Gesicht für die Hauptstraße

So mitgenommen die alte Hauptstraße auch aussah: Die Optik war für das Projekt nicht das ausschlaggebende Argument. „In erster Linie ging es um die Kanäle“, berichtet der Stadtbaumeister. Das sei oft so bei Straßenbaumaßnahmen, „die wichtigsten und umfangreichsten Arbeiten finden unter der Erde statt“. Die parallelen Arbeiten in anderen benachbarten Straßen wie der Kronenstraße waren ebenfalls in erster Linie Schwierigkeiten am Kanal geschuldet. „In der Kronenstraße zum Beispiel war der Abwasserkanal zum Teil zu eng, deshalb hat es bei starkem Regen öfter mal das Wasser hochgedrückt.“

Corona und Lieferengpässe verzögern das Projekt

Inzwischen sind alle Arbeiten abgeschlossen, unter wie über der Erde. Nur letzte Restarbeiten infolge der Abnahme sind seitens der Baufirma noch erforderlich, „das ist aber nichts Großes, dafür muss man kein neues Loch irgendwo aufreißen“, versichert Marx. Warum aber haben sich die Arbeiten so lange hingezogen? Eigentlich hätte die beauftragte Baufirma die Hauptstraße schon im Mai wieder freigeben sollen, sagt der Stadtbaumeister. Corona, Lieferengpässe und zuletzt der Umstand, dass der Pflasterer sich nicht blicken ließ, verzögerten die Arbeiten immer weiter, bis man sich entschloss, die Deckschicht doch zusammen mit der Kronenstraße aufzubringen.

Damit endet ein fast fünf Jahre andauerndes Großprojekt, bei dem unter anderem die Malmsheimer und die Weil der Städter Straße neu gemacht wurden und ebenso die Magstadter Straße unters Messer kam. Dort ist an der Kreuzung zur Humboldtstraße ein neuer Kreisverkehr sowie ein Wohngebäude der Stadtbau Renningen mit Sozialwohnungen entstanden.

Flache Verkehrsinsel, viele Poller

Warum ist die Verkehrsinsel des Kreisverkehrs flach und nicht begrünt?

Es handelt sich um einen Minikreisel. Normale Autos können ihn zwar problemlos nutzen, große Fahrzeuge wie Laster müssen die Mittelfläche zum Teil aber mit befahren. „Würde man da etwas bauen oder hinstellen, wäre das sofort hinüber“, so Hartmut Marx. Problematisch sei nur, dass bereits mehrfach beobachtet wurde, dass auch andere Autofahrer lieber mitten über die Insel fahren statt außen herum. „Wir suchen da nach einer Lösung, aber das ist an der Stelle nicht so einfach.“ Eine gute Nachricht für Fußgänger: Nördlich des Kreisverkehrs führt bereits ein Zebrastreifen über die Magstadter Straße. Für Menschen, die zum Beispiel von der Humboldtstraße aus kommen und zum Friedhof möchten, wird ein Stück weiter südlich vom Kreisverkehr zukünftig noch ein Zebrastreifen eingerichtet.

Warum stehen die vielen Poller vor dem Rathaus?

Sie sollen Autofahrer davon abhalten, unerlaubt auf den Rathausvorplatz zu fahren. „Einzelne haben wir nur deshalb angeschafft, weil das tatsächlich mehrfach vorgekommen ist“, sagt Hartmut Marx. „Es haben schon welche direkt vor dem Rathaus geparkt oder haben das als Abkürzung zum Kirchplatz genommen.“

Was hat sich am Vorplatz an der Hauptstraße getan?

Der Platz an der Ecke Hauptstraße/Magstadter Straße, an dem sich ein Café und ein Akustiker befinden, liegt leicht erhöht und ist auch nach der Sanierung nur über Treppen erreichbar. Das sorgte für Kritik. Für eine barrierefreie Lösung mit einer rollstuhlgerechten Rampe ist der Platz jedoch zu klein. Inzwischen wurden, als kleine Kompromisslösung, ein Geländer angebracht und zwei kleine Rampen in die Treppe integriert. Für Rollstuhlfahrer sind diese zwar zu steil, um selbst hinaufzukommen, mit Hilfe ist es aber möglich.

Wie viel hat das alles gekostet?

Die Arbeiten an der Magstadter Straße und in den Bereichen um die Malmsheimer und Weil der Städter Straße kommen zusammen auf rund drei Millionen Euro – das Wohnhaus an der Magstadter Straße nicht eingerechnet, da es sich um ein Projekt der Stadtbau Renningen handelt. Der letzte Bauabschnitt Hauptstraße/Kronenstraße ist noch nicht ganz abgerechnet. Angesetzt sind um die 3,5 Millionen Euro, womit das Gesamtprojekt auf etwa 6,5 Millionen Euro kommt.