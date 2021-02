Weil der Stadt/Enzkreis - Bund und Land werden 2021 wieder in den Umbau, die Erweiterung und den Erhalt des Straßennetzes in den Landkreisen Enz, Calw und Freudenstadt und im Stadtkreis Pforzheim investieren. Somit kann das Regierungspräsidium Karlsruhe in den genannten Kreisen eine Vielzahl von Projekten an Bundes- und Landesstraßen weiterbauen und neu beginnen. Von einem Projekt ist auch die B 295 bei Weil der Stadt betroffen.