Leonberg Teile der Dieselstraße gehen im Bosch-Gelände auf

Leonberg - Die Dieselstraße in Leonberg muss am Freitag, 12. März, zwischen 6 und 17 Uhr auf Höhe der Hausnummer 11 bis zur Einmündung in die Benzstraße voll gesperrt werden. Der Grund dafür sind Kranarbeiten, teilt die Stadtverwaltung Leonberg mit. Die Umleitung erfolgt über die Benz-, die Reinhold-Vöster- und die Daimlerstraße. Fußgänger können die Arbeitsstelle nicht passieren und werden deshalb rechtzeitig umgeleitet. Anlieger können die Straße bis zu der Sperrung befahren.