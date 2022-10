Seehaus in Leonberg Mehr Vertrauen, weniger Mauern

Daheim wurde über Themen wie Verantwortung für das Unternehmen, die Gesellschaft und die Mitarbeiter gesprochen. „Das hat mich unheimlich geprägt“, erzählt er. Wichtig sei auch das christliche Elternhaus gewesen, die Mutter habe sich in der Kirche engagiert. Seinem Publikum zeigt er Fotos, wie er selbst in der Jungschar, im Posaunenchor und in kirchlichen Jugendgruppen aktiv war. Prägend für ihn sei ebenfalls ein soziales Jahr in den USA gewesen, wo er Einblicke in den Strafvollzug in den Gefängnissen erhielt. „Ich hab‘ gedacht, das kann es nicht sein, ich möchte etwas ändern, eine Alternative zu dieser Art von Strafvollzug schaffen“, erzählt er. Geprägt habe ihn auch ein „Berufungserlebnis“ beim Studium der Bibel. „Da war mir klar, das ist mein Weg“, so Tobias Merckle.