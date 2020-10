Straftäter aus Renningen Statt Jugendstrafe lieber einen „Tritt in den Hintern“

Blieb noch die justiziable Einordnung des Gesamtgeschehens und insbesondere die Wertung der schädlichen Neigungen des Täter-Duos – und ob durch sie auch in Zukunft Straftaten zu befürchten seien. Zu ihren Gunsten sprach, dass beide zu ihren Taten standen und T. einräumte: „Ich weiß, dass es nicht richtig ist.“ Ein Statement, dem sich Mittäter H. nahtlos anschloss. T. stammt zudem aus zerrüttetem Elternhaus ohne genaue Kenntnis des Aufenthaltsortes seines Vaters. Gegen ihn spricht sein weitestgehend unstrukturierter Tagesablauf mit viel Platz für Müßiggang und Langeweile, während O. wenigstens zeitweise in der Baufirma seines Vaters aushilft. Zudem sprach gegen die Angeklagten ihr planmäßiges Vorgehen und die zweite Tat. Das Urteil „schuldig“ stand auch für die Verteidigung außer Frage.

Dem Antrag des Staatsanwaltes auf zehn Monate Jugendstrafe wollten sich Richter und Schöffen dennoch nicht anschließen. Es blieb bei einjähriger Bewährung, 100 Sozialstunden für Haupttäter T. und 80 für seinen Kompagnon sowie der Zahlung von je 217 Euro, abzustottern vom Jobcenter-Geld nicht an den Geschädigten, sondern aufgrund der „besonderen Gemengelage“ an den Hospizverein Böblingen. „Man braucht hier keine Jugendstrafen, sondern Bewährungshelfer und einen Tritt in den Hintern“, fasste Richter Rose treffend zusammen.

Aber auch dem Geschädigten, der sich im Zeugenstand an manches gar nicht mehr genau erinnern wollte, gab er eine Ermahnung mit auf den Weg: „Ich beschäftige mich mit Jugendlichen in dem Alter nur beruflich. Sie sehen, was das in ihrem Fall für Folgen haben kann.“