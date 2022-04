Störung in mehreren Altkreis-Kommunen Und plötzlich war der Strom weg

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist in einigen Altkreiskommunen für mehrere Stunden der Strom ausgefallen. Um 0.53 Uhr trat die Störung zunächst im Weissacher Ortsteil Flacht, im Rutesheimer Stadtteil Perouse und im Leonberger Stadtteil Silberberg auf. Unter anderem in Flacht war auch die Straßenbeleuchtung erloschen. Hier konnte die Versorgung durch Netzumschaltungen um 2.36 Uhr wieder hergestellt werden.