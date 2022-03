Tagelang kein Internet, das ist vor allem im Homeoffice ein Ärgernis. Etlichen Vodafone-Kunden ist aber genau das in Gerlingen passiert. Der Telekommunikationsanbieter hatte vom 8. März bis Montag,14. März, eine Störung in einem Teil seines Kabelnetzes. In mehreren Straßen der Stadt wurde der Ausfall gemeldet.