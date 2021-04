Ein Lkw-Fahrer, der zu diesem Zeitpunkt auf der Überleitung zur A 81 in Richtung Würzburg unterwegs war, bemerkte die geschlossene Schranke zu spät und fuhr dagegen. Die vollständige Überprüfung der beiden Tunnelröhren und der technischen Einrichtungen durch Feuerwehr, Autobahnmeisterei und Polizei sowie die Funktionsüberprüfung der beschädigten Schranke nahmen geraume Zeit in Anspruch. So konnte die Richtungsfahrbahn Stuttgart erst um 8.15 Uhr und die Richtungsfahrbahn Heilbronn um 8.20 Uhr freigegeben werden. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich in beiden Richtungen auf etwa zehn Kilometern.