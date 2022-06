Keine Drohne bei der Zählung

Viel eher könnte die fehlerhafte Zählung daran liegen, dass keine Drohne beteiligt war und immer eines der drei kleinen Köpfchen im Nest verborgen war. Denn der Nachwuchs sitzt im Nest eng beieinander und streckt nur dann den Hals, wenn einer der erwachsenen einen Leckerbissen bringt. Aus der Vogelperspektive hätten die Tierschützer sicher auch bis drei zählen können, aber so eine Drohne kann leicht die Storcheneltern bei ihrer Arbeit, der Brutpflege beeinträchtigen. Und so gesehen ist es ja eigentlich eine gute Nachricht, dass der Weil der Städter Storchenturm seinen Namen verdient, bei gleich fünf Störchen in einem Nest.