Stimmen der Altkreistrainer zum Großereignis Die WM kann auch als Ventil herhalten

Davon abgesehen gehen die Gedanken des Übungsleiters noch in eine ganz andere Richtung. Er befürchtet langfristige Schäden als Folge der Corona-Einschränkungen unter anderem bei Kindern. „Wenn die nicht in die Hallen und auf die Sportplätze können, haben die doch gar kein Ventil mehr, um sich abzureagieren. So gesehen finde ich die WM eine gute Sache, die vielleicht einen Teil davon übernehmen kann.“

Wichtige soziale Komponente

Unabhängig von der Weltmeisterschaft treiben auch Stefan Kugel ganz ähnliche Gedanken um. Zweimal pro Woche trift er sich mit den Spielern der SKV Rutesheim zum virtuellen Workout. Dabei steht die Fitness seiner Bezirksklasse-Spieler gar nicht mehr zwingend im Vordergrund. Kugel geht sowieso davon aus, dass diese Saison nicht weiter geführt werden kann. Viel wichtiger ist ihm die soziale Komponente. „Wenn wir mit den Übungen durch sind, quatschen wir immer noch. Ansonsten ist Funkstille. Und das ist kein gutes Zeichen.“

Angesichts der Corona-Pandemie sei es vielleicht nicht das richtige, eine Weltmeisterschaft zu spielen, meint Stefan Kugel. Im gleichen Atemzug nennt er aber auch den positiven Effekt: „Für den Handballsport generell ist es natürlich gut, dass die WM stattfindet und er so in den Medien bleibt. Wenn die deutsche Mannschaft dann auch noch die Hauptrunde erreicht, werden das noch mehr Leute vor dem Fernseher verfolgen.“ Als Schlüsselspiel sieht er in der Vorrunde die Begegnung gegen Ungarn an: „Wenn die zwei Punkte in der Hauptrunde fehlen, wird es ganz ganz schwer.“ Dänemark und Frankreich sind seine Topfavoriten.