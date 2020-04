Sternwarte Weil der Stadt Wenn der Himmel wieder leuchtet

Lesen Sie hier: Alle News zur Corona-Pandemie

Das Beobachten des Sternhimmels zählt zu den schönsten und vor allem einfachsten zu genießenden Naturerlebnissen und es gibt so viel am nächtlichen Himmel zu entdecken: „Vom Sternbild Orion sind jetzt nur noch die Gürtelsterne zu sehen“, so Reimann. Ein Sternbild bezeichnet eine Gruppe von Sternen in einer Region des Sternenhimmels, die noch mit bloßem Auge zu sehen sind. Wer mehr sehen möchte, braucht dann schon ein Teleskop. Damit lassen sich beispielsweise die Plejaden gut erkennen, der bekannteste Sternhaufen am Himmel. Selbst ohne Hilfsmittel sind ein paar wenige Sterne auszumachen. Der ganze Haufen setzt sich aus Hunderten von Sternen zusammen und befindet sich im Sternbild „Stier“. Sonne und Planeten ziehen an ihnen vorbei und der Mond besucht sie einmal im Monat. Dabei kommt es vor, dass er einige der Sterne verdeckt.

Eindrucksvoller Vollmond

Auch der Mond spielt eine Rolle bei den Astronomen: „Der letzte Vollmond war besonders eindrucksvoll.“ Da der Himmel wolkenlos und durch den geringen Flugverkehr besonders klar war, erschien der Himmelskörper riesig. Wenn sich der Mond der Erde stark annähert, spricht man auch vom Supermond. „Besonders gut kann man Einzelheiten aber bei Halbmond erkennen“, erklärt der Sternenbeobachter. Dann ist eine Hälfte des Mondes von der Sonne beschienen und auf der unteren Hälfte ist noch „Mondnacht“. Die Randgebirge der Krater werfen dabei klar sichtbare Schatten. Auch beim nächsten Vollmond, am 7. Mai, gibt es fast einen Supermond. Dann ist der Himmelskörper 360 000 Kilometer entfernt und nahezu gleich nah als im April.