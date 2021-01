Segenswünsche im Briefkasten

Es sind in diesem Jahr an die 70 Kinder in der Stadt unterwegs, die dieses Mal die Segenswünsche nicht persönlich überbringen, sondern die Informations- und Segensblätter in die Briefkästen einwerfen. Und sie sind gern gesehen bei den Bürgern, die sich mit über 500 Anmeldungen den Sternsingersegen zuhause gewünscht haben.