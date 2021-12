Sternsinger in Leonberg 2022 Segnung nur nach Anmeldung

Doch erneut können die Sternsinger nicht persönlich zu den Menschen kommen, teilt Birgit Schütz, Vorsitzende des Kirchengemeinderates, mit. „Trotzdem möchten sich die Kinder hier vor Ort an der Aktion beteiligen. Sie werden in der ersten Kalenderwoche des neuen Jahres Flyer mit weiteren Informationen austeilen und gegebenenfalls den Segen an der Haustüre erneuern.

Süßigkeiten für den Tafelladen

Die eingegangenen Spenden werden ohne Abzug an das Kindermissionswerk weiter geleitet. „Wer schon Süßigkeiten für die Sternsinger vorgesehen hat: der Tafelladen in Leonberg freut sich darüber“ sagt die Kirchengemeinderätin Birgit Schütz. Haltbare Lebensmittelspenden können aber auch zu den Öffnungszeiten im Pfarrbüro oder in der Kirche St. Michael abgeben werden, von wo sie weitergeleitet werden.

Die Inhalte des Flyers und das Spendenkonto für die Sternsinger können eingesehen werden unter: https://jugend-stmichael.de