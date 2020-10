Sternenkind-Fotografie Erinnerungen, die bleiben

Wann machen Sie Fotos?

Wenn jemand mit dein-sternenkind.eu Kontakt aufnimmt, dann werden die Fotografen, die zum jeweiligen Alarmkreis gehören, informiert. Wir nehmen dann Kontakt auf und erhalten weitere Informationen. Ist das Kind schon da? Steht die Geburt noch aus? Wenn es soweit ist, fahre ich dann ins Krankenhaus. Das kann auch in Freiburg oder Heidenheim sein. In Leonberg war ich in diesem Jahr zwei mal. Insgesamt 16 Sternenkinder habe ich in diesem Jahr schon fotografiert.

Wie läuft das dann ab?

Wenn ich ankomme, ist meist schon alles vorbereitet. Die Kinder sind gewaschen und angezogen, vielleicht in einem Korb mit Decken platziert. Manchmal wurde etwas gestrickt, ein besonderes Kuscheltier besorgt oder etwas genäht. Manchmal sind die Kinder noch ganz winzig. Das jüngste Sternenkind, das ich fotografiert habe, war erst in der 16. Schwangerschaftswoche. Da muss man sehr vorsichtig sein. Das älteste Kind war schon drei Monate alt.

Wie verarbeiten Sie das?

Wenn ich das Zimmer betrete, dann ist da so viel Traurigkeit. Diese Eltern bereiten sich Wochen, Monate, Jahre auf ein Kind vor. Und dann heißt es, es wird nicht leben. Mit dem Kind sind dann auch Hoffnungen, Wünsche, Träume gestorben. Und gleichzeitig ist da so viel Liebe. Mir hilft, dass ich ein sehr gläubiger Mensch bin. Ich bin überzeugt, dieses Kind ist nicht allein und wird von Gott getragen. Und das trägt auch mich hindurch.