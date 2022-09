Sterben in Leonberg Bestattungen werden künftig teurer

Kostendeckung wird nie erreicht

In der Kalkulation aus dem Jahr 2017 wurde ein Kostendeckungsgrad in Höhe von 89 Prozent angestrebt. Dieser lag im Jahr 2020 allerdings nur bei 49 Prozent. Die finanziellen Aufwendungen der Stadt, wie beispielsweise die Pflege der Friedhofsanlagen, sind also in der Praxis weit höher als die Einnahmen durch die Gebühren. Doch selbst mit der vorgeschlagenen Gebührenerhöhung wäre ein neuer angestrebter Kostendeckungsgrad von 90 Prozent, also ein Prozentpunkt höher als vor fünf Jahren angestrebt worden war, nie erreicht worden.