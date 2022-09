Stellvertretende Kommandantin in Heimsheim 50 Feuerwehrleute stehen hinter ihr

Schon ihr Großvater war einst bei der Feuerwehr Münklingen. Der erste Kontakt kam aber durch eine damalige Schulfreundin zustande. Deren Vater war Jugendwart, weshalb die beiden Mädchen irgendwann gemeinsam zu den Treffen gingen. „Ich hatte einige Hobbys damals, wie Tischtennis und Chor“, erzählt Jasmin Skupin. „Irgendwann habe ich alles an den Nagel gehängt, aber die Feuerwehr ist geblieben.“ Gerade an ihre Zeit in der Jugendfeuerwehr hat sie viele schöne Erinnerungen. „Besonders an die Freundschaften, das Miteinander, das hat mich sehr geprägt.“