Kreis Böblingen - Auch der Landkreis Böblingen zieht die Notbremse. Am Sonntag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 118,6 – und knackte damit zum dritten Mal in Folge die Marke von 100. Damit gelten von Dienstag an, 13. April, für die Bürger weitere Einschränkungen, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts.