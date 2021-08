Stauende übersehen A 8: Zwei Unfälle in einer halben Stunde

Leonberg - Noch recht glimpflich sind zwei Auffahrunfälle auf der A 8 ausgegangen, die sich am Freitagnachmittag bei Leonberg in Fahrtrichtung München ereignet haben. In beiden Fällen handelte es sich um Auffahrunfälle im stockenden Verkehr, in beiden Fällen wurden die Beteiligten nur leicht verletzt.