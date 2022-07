Stau nach Unfall bei Leonberg Lkw liegt quer über der A8

Ein riesiges Verkehrschaos hat am Mittwochnachmittag ein Verkehrsunfall auf der A 8 beim Autobahndreieck Leonberg ausgelöst. Um 14.46 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Ludwigsburg ein Unfall gemeldet: Ein Sattelzug war samt Ladung auf der Bundesautobahn in Richtung Karlsruhe unterwegs, als er auf Höhe der Anschlussstelle Leonberg-Ost in die Betonleitplanke krachte und daraufhin quer über alle Fahrspuren zum Erliegen kam. Weitere Verkehrsteilnehmer waren laut aktuellen Erkenntnissen nicht in den Unfall verwickelt.