Stau bei Leonberg A 81: Engelbergtunnel muss zweimal gesperrt werden

Gleich mit zwei Tunnelsperrungen am Engelberg mussten sich am späten Freitagnachmittag Autofahrer rings um das Dreieck Leonberg herumärgern. Der Grund für die Sperrungen waren je zwei Fehlalarme an derselben Brandmeldeanlage. Sobald die Anlage Alarm schlägt, muss die Feuerwehr ausrücken und der Tunnel muss in beide Richtungen dicht gemacht werden. Es bildeten sich jeweils lange Staus, die sich aber nach Angaben der Polizei recht zeitnah wieder auflösten. Um kurz nach 15 Uhr ging der erste Alarm bei der Feuerwehr ein. Ein Feuer gab es glücklicherweise nicht zu löschen. Offenbar hatte ein verstaubter oder verrußter Rauchmelder einen Fehlalarm ausgelöst. Nach der notwendigen Überprüfung der Anlage konnte der Tunnel gegen 15.50 Uhr wieder freigegeben werden. Zwischenzeitlich staute sich der Verkehr von Norden kommend etwa bis zur Abfahrt Zuffenhausen zurück, in der Gegenrichtung standen die Autos etwa bis zum Kreuz Stuttgart.