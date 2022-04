Stau am Dreieck Leonberg Autofahrerin bei Unfall auf A 8 verletzt

Eine 27-jährige Autofahrerin ist bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 8 am Dreieck Leonberg am Samstag leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, waren ein BMW sowie ein Seat auf der A 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe gegen 13 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Leonberg-Ost unterwegs. Der Fahrer des BMW sowie der eines Seat mussten am Stauende abbremsen. Die 27-jährige Fahrerin eines Minis erkannte dies zu spät und fuhr auf den Seat auf, der dadurch wiederum auf den BMW aufgeschoben wurde.