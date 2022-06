Statt Eltinger Straßenfest Erster Lyra-Leo-Beach ist gut besucht

Im 125. Jahr des Vereinsbestehens hat der Musikverein Lyra Leonberg rund um das Vereinsheim in der Hertichstraße seinen ersten Lyra-Leo-Beach gefeiert – statt des traditionellen Eltinger Straßenfestes, dass erstmals 1973 stattfand. Nachdem aufgrund der Coronalage lange nicht klar war, wann und in welcher Form Feste in diesem Sommer überhaupt möglich sein würden und auch um Beschwerden von Anwohnern am alten Standort mitten im Herzen Eltingens von vornherein zu umgehen, hat sich die Lyra in diesem Jahr für ein komplett neues, modernes Konzept rund um ihr Vereinsheim entschieden.