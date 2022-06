Station auf dem Festplatz Seltenes Handwerk in siebter Generation

Die Vorschläge für die Routen kommen von den zwei Söhnen. „Beide wollen in meine Fußstapfen treten“, sagt Romeo Weiß, in dessen Stimme bei diesen Worten viel Stolz mitschwingt. Die Messer- und Scherenschleiferei hat in seiner Familie eine lange Tradition. Seit 1846 wird das Handwerk gepflegt. „Mir ist es in die Wiege gelegt worden“, sagt der 50-Jährige. Das Schleifen hat er von seinem Vater gelernt. Für ihn war immer klar, dass er die Tradition fortführen will. „Auch wenn man davon nicht reich wird“, wie er gesteht. Das sei aber auch gar nicht wichtig.

Narben an Arm und Gesicht

Jedes der vier Familienmitglieder hat seine Aufgabe. Auch seine beide Söhne hat Romeo Weiß an seinem Wissen und seinen Erfahrungen teilhaben lassen. Am Schleifstein vertritt ihn aber hauptsächlich sein ältester Sohn. „Ich stelle mich manchmal etwas tollpatschig an“, gibt Sergio Weiß zu. Er zeigt mit einem entschuldigenden Lächeln seine Narben an Arm und Gesicht, die belegen, dass die Arbeit am Schleifstein nicht ungefährlich ist. Der 22-Jährige kümmert sich daher lieber um das Kassieren und die Vorbereitung der nächsten Touren. Zudem sammelt Sergio Weiß alten, abgelegten Schmuck und Zahngold, woraus er neuen Schmuck herstellt. „Wer so etwas gerne loswerden möchte, kann es gerne bei uns abgeben.“

Noch bis Samstag ist das Schleifmobil der Familie Weiß auf dem Leonberger Festplatz anzutreffen. In der vergangenen Woche war es noch in Sindelfingen. Wohin die nächste Tour geht, ist jetzt noch nicht klar. „Wir entscheiden das meistens recht spontan“, erklärt Romeo Weiß. Vielleicht steht bald auch ein Urlaub an. Eine lange Auszeit wird es aber wohl nicht werden. „Ich kann nicht gut die Füße hochlegen“, sagt er.