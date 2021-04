Startschuss für Impfungen beim Hausarzt Vertrauter Doktor hat alle Hände voll zu tun

Lesen Sie hier: Hausärzte können nach Ostern impfen

Das Praxisteam hat die Patienten in einer Prioritätenliste eingeordnet. „Es gibt da ja klare Vorgaben. Zuerst kommen die über 90 Jahren dran, dann Ü80 und dann erst Ü70“, erläutert die Medizinerin. Und innerhalb der Kategorie geht es dann danach, wer Vorerkrankungen hat. Insgesamt seien die Impfungen ein großer Aufwand, mehr als etwa bei der Grippeimpfung. Vorbereitung, Aufklärung, Dokumentation – das alles sei umfangreicher. „Das ist halt eine neue Impfung. Aber nichts, was wir nicht hinkriegen.“

Bereits zwölf Impfdosen verabreicht hat Corina Brodmann, deren Praxis sich im Leonberger Stadtteil Silberberg befindet. „18 Impfdosen konnte man bestellen, zwölf haben wir dann am vergangenen Mittwoch erhalten“, berichtet die Allgemeinmedizinerin. Da es sich um das Präparat von Biontech handelt, wurde in der Praxis geimpft. „Es ist für einen Hausbesuch nicht geeignet, da es keinen Erschütterungen ausgesetzt sein soll“, erklärt Brodmann. Sie hofft, dass bald weitere Vakzine für Hausärzte freigegeben werden, mit denen dann auch bettlägerige Patienten versorgt werden können.

Große Nachfrage in den Praxen

Auch in ihrer Praxis sei die Nachfrage groß gewesen. „Viele haben direkt angerufen. Bei anderen, die ohnehin in der Sprechstunde waren, haben wir das Thema angesprochen“, erzählt Corina Brodmann. Für die ersten zwölf Impfdosen war die Patientenliste schnell fertig. „Das hat man schnell im Kopf zusammen“, sagt die Medizinerin. Es gebe zwar eine feste Reihenfolge der Impfkategorien. „Wir müssen uns auch vorbehalten, dass wir selbst priorisieren können“, sagt sie. Das beziehe sich aber nur auf Menschen der gleichen Prioritätengruppe. Nicht immer eine leichte Entscheidung. „Ist jetzt ein Bettlägeriger, der daheim eher abgeschottet ist, mehr gefährdet, als ein Aktiver der gleichen Altersgruppe, der viel unter anderen Menschen ist?“ Das ist eine der vielen Fragen, die die Ärzte dabei abwägen müssen. Genauso müsse man auch an die Kontaktpersonen von Kranken und Pflegebedürftigen denken.

Da die Zahl der Impfdosen in den kommenden Wochen weiterhin beschränkt sein wird, raten beide Ärztinnen, dass die Impfwilligen und -berechtigten sich auch weiter um Termine in den Zentralen oder Kreisimpfzentren bemühen. Deren Betrieb laufe hervorragend. „Viele möchten bei ihrem Hausarzt geimpft werden, weil sie uns mehr vertrauen. Am Ende geht es aber darum, dass so schnell wie möglich so viele Menschen wie möglich gegen das Coronavirus geimpft sind“, meint Corina Brodmann.