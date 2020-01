Start-up zur Wasseraufbereitung Die Mini-Wasserwerke aus Flacht

Ziel: Eine Aktiengesellschaft

Dibjick ist geschäftsbedingt ein harter Kritiker der bundesdeutschen Wasserpolitik: „Deutsches Wasser ist zwar das best-untersuchte Lebensmittel, aber das hat nichts mit der Qualität des Wassers zu tun“, sagt der Unternehmer. „Wir haben ungefähr 50 000 Stoffe im Wasser, für die es keine Grenzwerte gibt.“ Diskussionen um Grenzwerterhöhungen, wie mancherorts beim Glyphosat der Fall, sind so gesehen für die private Wasserreinigungsbranche Gold wert.

Die kleinen Wasserwerke, die nicht größer sind als ein Computer und je nach Wunsch designt werden, sind freilich mit 4000 bis 5500 Euro auch nicht ganz billig. Deshalb bietet der Unternehmer auch ein Leasingmodell an. Dibjick spricht von ­bereits über 500 verkauften Einheiten in Deutschland.

Dass das Weissacher Unternehmen hoch hinaus will, darüber lässt der Chef keinen Zweifel aufkommen. „Ich rechne für 2020 mit rund 3000 verkauften An­lagen“, sagt Dibjick, der mit dicker Armbanduhr, Maßanzug und Gelfrisur optisch schon einmal den erfolgreichen Geschäftsmann vorwegnimmt. Auch Zweigstellen will Membratech bald eröffnen. „Und spätestens 2024 wollen wir eine Aktiengesellschaft sein“, prognostiziert der 33-Jährige, der bislang die Entwicklung seines Unternehmens weitgehend aus Eigenmitteln finanziert hat. In Weissach will sich die Firma demnächst ausbreiten und am bisherigen Standort weitere Flächen hinzumieten.