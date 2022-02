Start-up in Leonberg Künstliche Intelligenz für den kleinen Mann

Mitbegründer übers Internet gefunden

Mit im Boot sitzt der Ludwigsburger Timur Gedik. Er hat Jonathan Spitz erst vor fünf Monaten kennengelernt – über ein Netzwerk im Internet. Dort hatte der Geschäftsführer Verstärkung in kaufmännischer Hinsicht gesucht. Nach einem Gespräch bei einer Tasse Kaffee wurde schnell klar, dass sich die beiden gut ergänzen. Auch Timur Gedik hat bereits im Ausland gearbeitet. Er hat einige Jahre in Abu Dhabi verbracht, bevor er 2020 nach Deutschland zurückkehrte. Er war in Konzernen tätig, hat aber auch Erfahrungen in der Selbstständigkeit gesammelt.

Für ihn stand schnell fest, dass er in das Leonberger Start-up einsteigen will. „Mich hat vor allem die Nachhaltigkeit überzeugt, die dadurch entsteht, dass die Maschinen optimal laufen“, sagt der 47-Jährige. Er vergleicht die intelligente Anwendung mit dem Sparprogramm einer Spülmaschine. „Industriemaschinen haben so einen Schalter nicht, und da kommt unsere digitale Lösung zum Einsatz.“

Schnelle Verbesserungen für kleine und mittelständische Firmen

Die Idee, mit einer KI die Produktionsprozesse zu optimieren, ist im Grunde nicht neu, gibt Jonathan Spitz zu. Bei vielen Firmen seien aber große Projekte nötig, die sich über Monate erstrecken, um Verbesserungen zu bewirken. „Bei uns können die Firmen über die App schnell andere Einstellungen ausprobieren und gleich sehen, ob es funktioniert“, sagt er.

Das sei vor allem für kleinere und mittelständische Unternehmen interessant, die hohe Kosten scheuen und einfache Lösungen bevorzugen, die sich ohne großen Personalaufwand umsetzen lassen. Mitbegründer Timur Gedik spricht von der „Künstlichen Intelligenz für den kleinen Mann“. Die beiden sprechen momentan gezielt Betriebe an, um auf sich aufmerksam zu machen. Aber auch für eine Zusammenarbeit mit großen Firmen sind sie offen, betonen sie.

Anwendung kann immer wieder zum Einsatz kommen

Die App kann in einem Unternehmen immer wieder zum Einsatz kommen: Zum Beispiel wenn andere Materialien in der Produktion verwendet werden, der Werkzeugverschleiß Anpassungen nötig macht, sich Kundenwünsche oder die Wettbewerbssituation ändern oder Maschinen ausgetauscht werden. Deshalb will die Gauss ML zu einem späteren Zeitpunkt ein Abomodell einführen.

Derzeit arbeitet Jonathan Spitz daran, die App weiterzuentwickeln. Die KI soll in möglichst kurzer Zeit viel dazu lernen, damit sie einen Wissenstransfer leisten kann.

Noch ist die Gauss ML ein Zwei-Mann-Betrieb. Das Unternehmen würde aber gerne wachsen und weitere Arbeitsplätze in Leonberg schaffen. Jonathan Spitz und Timur Gedik sind daher aktuell auf der Suche nach Investoren für zusätzliches Startkapital, um in Bereichen wie IT und Marketing aufzurüsten. Unterstützung erhoffen sie sich vor allem aus dem Raum Stuttgart. „Denn wir würden gerne in der Region bleiben“, sagt der Geschäftsführer.