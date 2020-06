Start-up aus Waldenbuch Wie aus Hipstern Hapster werden

Die Snacks sind vegan, glutenfrei und ohne Konservierungsstoffe

Doch was taugt überhaupt zum Vollwert-Häppchen? Dazu wurden zunächst potenzielle Kunden nach ihren Wünschen befragt, dann folgten Verkostungen mit Prototypen. „Man hat uns total freie Hand gelassen“, sagt Georg Kramer (33), der Berufserfahrung im Bereich Lebensmittelforschung und -entwicklung mitbringt. Herausgekommen sind nach einem Jahr erst der Haferhaps und dann der Kakaowumms. Hinter den Namen verbergen sich Hafer-Mandel-Kugeln sowie geröstete Kakaobohnen. Beides gibt es in mehreren Sorten wie Himbeere, Vanille oder Chili. Das Start-up wirbt damit, dass seine Kleinigkeiten vegan, glutenfrei und – im Fall der Kakaobohnen – plastikfrei verpackt sind, außerdem wird auf raffinierten Industriezucker oder Konservierungsstoffe verzichtet. Lediglich drei beziehungsweise fünf natürliche Zutaten sind laut Packungsangabe in den Hapsen und Wummsen enthalten. „Transparenz ist etwas, was den Leuten wichtig ist“, sagt Georg Kramer.