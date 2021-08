Start nach der Corona-Pause Das Wetter spielt Kinos in die Karten

Lesen Sie aus unserem Angebot: Alle News zur Coronapandemie

Einen flexiblen Start nach der Corona-Auszeit hat der Weil der Städter Kino-Betreiber Wolfgang Mareczek hingelegt. Mitte Juli zeigte er in seinen Sälen in der Badtorstraße 21 wieder die ersten Filme. In der Kulisse in der Daimlerstraße lud er schon früher als geplant, bereits Anfang Juli, zum Filme-Schauen unter freiem Himmel. „Im vergangenen Jahr, als alle Kinos zu waren, kam das sehr gut an“, erinnert sich Mareczek. In diesem Jahr machte ihm der Sommer, der sich einfach nicht konstant von seiner schönsten Seite zeigen will, einen Strich durch die Rechnung.

Die Kälte-Erprobten kommen mit Jacken

„Bisher war das meine schlechteste Freiluft-Saison, teilweise kamen weniger als zehn Besucher zur Vorstellung “, so der Weil der Städter. „Die Leute gehen in lauen Sommernächten ins Open-Air-Kino. Wenn ich mir, gemütlich draußen sitzend, einen Film anschaue, möchte ich es warm haben, nur ein erlesener Kreis ist auch für kühlere Temperaturen erprobt und kommt ausgerüstet mit zwei Jacken und einer Decke in die Kulisse.“ Im Falle von Regen hat der Kino-Betreiber die Möglichkeit, die Vorstellung auch in den Kinosaal zu verlegen.

Ein Höhepunkt ist an diesem Mittwoch, 11. August, der Besuch des Stuttgarter Regisseurs und Journalisten Wolfram Hannemann, der mit seinem neuem Dokumentarfilm „Kultourhelden“ in die Kulisse kommt. Sein Film ist eine Hommage an die letzten Wanderkinos in Baden-Württemberg – und ein Abschied der beiden Kinomacher Gerhard Göbelt und Klaus Friedrich, die seit den 1980er-Jahren mit ihren regelmäßigen Touren Kultur aufs Land bringen, sich aber bald in die Rente verabschieden. Die Kulisse öffnet um 20.45 Uhr, der Film startet um 21.30 Uhr.

Ordentliche Bilanz in den Sälen

Mit der bisherigen Besucherzahl im Kino-Center in der Badtorstraße ist Wolfgang Mareczek ganz zufrieden. „Das allerdings im Vergleich zum vergangenen Corona-Sommer“, schränkt der Kino-Betreiber ein. Gut angenommen werde unter anderem „Kaiserschmarrndrama“, der siebte Film der Krimi-Reihe um das Ermittlerduo Eberhofer/Birkenberger nach den Kultromanen von Rita Falk. „Der geht jetzt sogar in die Verlängerung“, freut sich Mareczek.