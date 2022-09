Start ins neue Schuljahr Zwischen Integration und Lehrermangel

Schüler lernen, wie man Ressourcen spart

Insgesamt 180 neue Fünftklässler, aufgeteilt in sechs Klassen, begrüßt Schulleiter Jürgen Schwarz in seinem Rutesheimer Gymnasium , wo die Schüler wählen können, ob sie das Abitur in acht oder in neun Jahren absolvieren möchten. „Alle Fünfklässler haben sich wieder für G9 entscheiden“, sagt Schwarz. Etwa 16 ukrainische Schüler sind derzeit in den Vorbereitungsklassen. „Sie haben zwölf Stunden Deutsch in der Woche, damit sie die Sprache möglichst schnell lernen, inklusive Gemeinschafts- und Gesellschaftskunde.“