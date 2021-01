Start in Mönsheim Impfzentrum ist startklar – doch etwas fehlt

Mönsheim - Wo kurz vor Weihnachten nur eine leere Halle zu sehen war, zeigt sich jetzt ein fertig ausgestattetes Kreisimpfzentrum, kurz KIZ. Die Mönsheimer Appenberghalle, in der sonst Schulkinder und Vereine Sport treiben, ist in wochenlanger Vorarbeit termingerecht mit allem ausgerüstet worden, was nötig ist, um Menschen gegen das Coronavirus zu impfen.