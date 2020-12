Start der Corona-Impfungen im Kreis Beim ersten Pieks gibt es reichlich Beifall

Bis 15. Januar nur Impfung durch mobile Teams

Am Sonntag sind die neun Zentralen Impfzentren des Landes (ZIZ) in Ulm, Tübingen, Heidelberg, Freiburg, Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim, Offenburg und Rot gestartet. Ein Mobiles Impfteam (MIT) des ZIZ Stuttgart ist im Kreis Böblingen unterwegs und nimmt die Impfungen in Pflegeheimen vor. Ab 15. Januar folgen die rund 50 Kreisimpfzentren in den Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg, auch in der Messe Sindelfingen und in der Appenberghalle Mönsheim wird dann der Betrieb starten.

„Das ist ein Freudentag“, sagt der Böblinger Landrat Roland Bernhard. „Ich freue mich, dass wir pünktlich zum bundesweiten Auftakt mit einem Mobilen Impfteam gestartet sind.“

Ansturm auf die Impftermine

Im Impfzentrum des Landkreises Böblingen wird der Betrieb am 15. Januar starten. „Wir planen derzeit mit reduzierter Kapazität zu starten, da wir voraussichtlich noch nicht genügend Impfstoff von Bund und Land zur Verfügung gestellt bekommen“, kündigt Landrat Bernhard an. Mit dem Aufbau in der Messehalle wird begonnen. Was die Terminvergabe angeht, so wird diese auch hier zentral über die Telefonnummer 116 117 laufen oder online. Infos und Link gibt es auf der Homepage des Landkreises, www.lrabb.de. Am Montag erreichten die Hotline bereits so viele Anfragen, dass die Mitarbeiter überlastet waren.

Abhängig von der Verfügbarkeit des Impfstoffs hat der Bund eine Priorisierung festgelegt. Neben den Personen in stationären Einrichtungen sind in der ersten Gruppe Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben Auch wer im Rahmen ambulanter Pflegedienste regelmäßig ältere oder pflegebedürftige Menschen behandel, betreut oder pflegt, gehört zur Gruppe, ebenso Personen, die in medizinischen Einrichtungen mit einem sehr hohen Expositionsrisiko in Bezug auf das Coronavirus tätig sind.

Über-80-Jährige und Pflegepersonal haben Priorität

Auch diejenigen, die in medizinischen Einrichtungen regelmäßig Personen behandeln, betreuen oder pflegen, bei denen ein sehr hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus besteht, haben Priorität.

Termin

: Wer zu dieser Personengruppe gehört, kann sich jetzt online oder über die Telefonhotline 116 117 einen Termin vereinbaren. Das Landratsamt vergibt keine Termine. Eine am Montag in Baden-Württemberg eingetroffene Lieferung von 78 000 Impfdosen ist bereits verplant. Zum Jahreswechsel sollen rund 88 000 weitere Dosen eintreffen. Dann können wieder Impftermine vereinbart werden.