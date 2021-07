Starkregen im Enzkreis Radweg bei Mönsheim noch gesperrt

Enzkreis - Heftiger Starkregen hat am Montagnachmittag im östlichen Enzkreis gewütet. In Wiernsheim wurde zum Beispiel das neue Rathaus durch Hochwasser stark beschädigt. Auch Altkreisgemeinden waren zum Teil betroffen, speziell Wimsheim und Mönsheim, auch wenn die Schäden hier überschaubar blieben. Im Bereich Wimsheim stand zum Beispiel die Landesstraße L 1175 Richtung Wurmberg komplett unter Wasser, wie die Polizei berichtet. Die Feuerwehr musste die Straße daher bis in die Abendstunden für den Verkehr sperren.