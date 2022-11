„Ich hatte hier nie etwas zu verbergen“

Was er zugibt: Wegen der Feldarbeit sei das Problem leider nicht sofort behoben, sondern nur notdürftig überbrückt worden. Nach dem Besuch des Veterinäramts wurde es erledigt. „Dass es im Nachbarstall, wo das Problem mit dem Wasser nicht bestand, ganz anders aussah, haben die vom Landratsamt ja auch gesehen“, sagt Bernd Mezger. „Von Peta wird das aber so dargestellt, als würden die Tiere das ganze Jahr über so gehalten.“ Und die Lage spitzt sich zu: Inzwischen habe er sogar schon Morddrohungen bekommen.