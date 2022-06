Städtepartnerschaft in Korntal-Münchingen Jugendliche im Einsatz für Europa

Weiter geht es im Video ins Landschloss – das älteste Gebäude in der Stadt, wie der Zuschauer erfährt –, dann in die Stadthalle, in der auch Abifeiern sind, zur Haltestelle Gymnasium, von wo aus man in die Schule kommt – und schließlich steht das Filmteam in Münchingen. Dort startet die Tour im Freizeitbad, ehe zum Beispiel der Jugendtreff und die Jugendfeuerwehr folgen. Die letzte Station ist der Grüne Heiner. Das Wahrzeichen mit dem Windrad nennen die Jugendlichen „unseren kleinen Partyhügel“, auf dem sie, so sagen sie im Video, „hoffentlich“ auch mal zusammen feiern können.