Städtebauförderung im Altkreis 3,45 Millionen für fünf Projekte

Insgesamt fließen 6,5 Millionen Euro an zwölf Kommunen im Kreis Böblingen. Das freut auch die hiesigen Landtagsabgeordneten. „Durch die städtebauliche Erneuerung wird eine solide Basis für einen Neustart nach der Krise geschaffen“, teilt Sabine Kurtz (CDU) aus Leonberg mit. Bernd Murschel (Grüne) betont vor allem den ökologischen Ansatz der grün-schwarzen Landesregierung. „Für eine nachhaltige Baupolitik gilt für uns ‚Innenentwicklung vor Außenentwicklung‘. Wir wollen im Zentrum zuerst nicht-genutzte Flächen in Bauflächen umwidmen, um so wertvolle Grünflächen im Außenbereich zu schützen“, betont der Leonberger Landtagsabgeordnete. Auch Investitionen im Bereich energetische Sanierungen von Altbauten und Förderung von Grünflächen würden unterstützt.

Verfall der Ortsmitte entgegenwirken

Im Enzkreis gehören Friolzheim (650 000 Euro) und Mönsheim (600 000 Euro) zu den sieben Kommunen, die von den Landeszuschüssen profitieren. In beiden Fällen gibt es Geld für die Ortskernsanierung. „Das Geld ist hier in jedem Fall gut angelegt. Es wird dazu beitragen, die Region fit für die Zukunft zu machen und den ländlich geprägten Raum weiterhin attraktiv zu gestalten“, freut sich der Enzkreis-Abgeordnete Erik Schweickert (FDP).

So beschreibt etwa die Gemeinde Friolzheim das Projekt „Ortskern II“: „Mit viel Engagement der Eigentümer, Zuschüssen der Gemeinde und des Landes soll in Friolzheim dem Verfall der Ortsmitte entgegengewirkt werden.“ So soll die Durchgangsstraße sicherer und schöner werden, aber auch Privateigentümer werden bei Sanierungen unterstützt. Weitere Informationen gibt es auf https://www.friolzheim.de/friolzheim/ortskern/.

In Mönsheim ist eine Umgestaltung des Marktplatzes geplant. Auch an der Pforzheimer Straße ändert sich das Stadtbild. So wurden mehrere Häuser abgebrochen, eine Bäckerei mit Café ist errichtet worden. Knapp die Hälfte des Sanierungsgebietes betrifft aber Wohnhäuser, von denen im Jahr 2015 40 Prozent erhebliche und 34 Prozent substanzielle Mängel aufwiesen.

Korntal-Münchingen darf sich über 700 000 Euro für die Ortskernsanierung in Münchingen freuen.