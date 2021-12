Stadtwald Renningen 2019 und 2020 wirken immer noch nach

Extreme Witterung wirkt sich noch Jahre später aus

„Das ist ein Zeichen dafür, dass extreme Temperaturen im Frühjahr und Sommer oft in Verbindung mit viel zu wenig Niederschlägen noch einige Jahre später große Mengen an Schadholz in unserem Wald verursachen“, so Rolf Maier. Nach der Tanne sei nun auch die Buche immer stärker betroffen.